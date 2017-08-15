Дороги України за 3-5 років кардинально зміняться на краще - Гройсман

Дорожнє господарство України через 3-5 років кардинально зміниться в кращу сторону, і громадяни отримають можливість їздити по хороших дорогах, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в Дніпропетровську область.

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"Будемо рухатися далі. Я переконаний в тому, що з кожним роком, за 3-5 роки, ситуація кардинально зміниться в кращу сторону щодо модернізації дорожнього господарства в Україні", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, вже незабаром українці зможуть користуватися дорогами високої якості.

"Українці мають їздити по хороших дорогах та будуть їздити по хороших дорогах", - підкреслив глава уряду.

Також Гройсман зазначив, що цього року якість та обсяги будівельних робіт значно краще, ніж у минулому.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень. При цьому 15 мільярдів гривень повинні були бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлинга ОВДП у портфелі НБУ. Однак 9 серпня Гройсман повідомив, що Мінфін та Нацбанк не змогли узгодити репрофайлінг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.