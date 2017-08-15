"Укрзалізниця" призначила до Дня Незалежності 5 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період святкових днів з 24 по 28 серпня призначила 5 додаткових поїзди, які з'єднують Київ з Дніпром, Хмельницьким, Львовом, Миколаєвом та Одесою.

Читайте також"Укрзалізниця" попереджає пасажирів про можливі затримки поїздів через спеку

Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що додатковий поїзд №179 Київ - Дніпро буде вирушати з Києва 24 серпня о 8:36 і прибуватиме в Дніпро у 17:51. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в той же день о 12:12 і прибуватиме до Києва о 22:27. Поїзд зупинятиметься у Смілі, Знам'янці, Олександрії та П'ятихатці. У складі поїзда купейні, плацкартні вагони і вагони класу "люкс".

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №271/272 Київ – Хмельницький, який відправлятиметься з Києва 24 і 27 серпня о 06:30 та прибуватиме до Хмельницького о 12:10. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні в 13:15 і прибуватиме в Київ о 18:25. Поїздом можуть скористатися також жителі Фастова, Козятина та Вінниці. У складі поїзда купейні, плацкартні вагони і вагони класу "люкс".

Поїзд №191/192 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 24 і 27 серпня о 08:03 і прибувати до Львова о 17:30. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні в 12:06 і прибуватиме до Києва о 21:36. Поїзд курсуватиме через Козятин, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. У складі поїзда купейні вагони і вагони класу "люкс".

Крім того, компанія призначила додатковий поїзд №206/205 Миколаїв – Київ, який відправлятиметься з Миколаєва 26 і 28 серпня в 11:53 і прибуватиме до Києва о 20:50. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні в 6:17 і прибувати до Миколаєва у 16:25. Поїзд слідуватиме через станції Миронівка і їм. Т. Шевченка (Сміла). У складі поїзда купейні, плацкартні вагони і вагони класу "люкс".

Додатковий поїзд №224/223 Одеса - Київ курсуватиме 24, 26 та 27 серпня. Відправлятиметься з Одеси поїзд буде в 10:37 і прибуватиме до Києва о 20:37. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні в 7:54 і прибувати до Одеси у 17:51. Поїздом також можуть скористатися жителі Козятина, Вінниці, Жмеринки, Вапнярки, Подільської. У складі поїзда купейні вагони і вагони класу "люкс".

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" до свята Святої Трійці 4 червня призначила 8 додаткових поїздів.