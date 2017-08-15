Аеропорт "Одеса" змінив директора
Новим керівником міжнародного аеропорту "Одеса" призначено Павла Прусака.
Новим директором міжнародного аеропорту "Одеса" призначено Павла Прусака, який раніше обіймав посаду комерційного директора Харківського аеропорту.
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Як повідомила прес-служба аеропорту, відповідне рішення прийнято на загальних зборах учасників товариства 15 серпня 2017 року у зв'язку з припиненням контракту з Віталієм Портянко, який обіймав посаду директора аеропорту з 2013 року.
Також повідомляється, що Портянко продовжить роботу на підприємстві на посаді керівника з розвитку інвестиційних інфраструктурних проектів в міжнародному аеропорту "Одеса".
У прес-службі зазначили, що Прусак має вищу економічну та юридичну освіту, управлінський досвід у бізнесі аеропорту і пройшов стажування за програмою розвитку аеропортів при департаменті торгівлі США.
"Прусак має унікальний досвід з підготовки міжнародного аеропорту в місті Харків до масового прийому та відправлення пасажирів під час проведення Чемпіонату з футболу "Євро 2012", який буде корисним при введенні в повну експлуатацію нового термінального комплексу", - йдеться в повідомленні.
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки. Аеропорт "Одеса" входить в ТОП-3 найбільших аеропортів України за кількістю обслужених пасажирів за підсумками першого кварталу 2017 року, зв'язаний регулярними і чартерними рейсами з містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.