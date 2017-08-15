В Києві зроблять пішохідною частину Ярославового Валу

В Києві планується з 24 серпня зробити пішохідною частину вулиці Ярославів Вал. Про це повідомила у Facebook громадська формація «Агенти змін», що співпрацює з владою столиці у питанні формування та влаштування міського простору Києва.

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«З 24 серпня за нашими рекомендаціями Київська міська державна адміністрація перекриває шматок Ярвалу між вулицями Стрілецька та Івана Франка. Частина Ярвалу від Івана Франка до Володимирської та Золотоворітський проїзд стануть двосторонніми (для проїзду транспорту – УНІАН)», - йдеться у повідомленні.

В організації вважають, що вулиця Ярославів Вал є «найкращим кандидатом на роль головної прогулянкової вулиці Києва», але для цього потрібно ще багато зробити: збільшити кількість озеленення, привести до ладу паркування, додати комфортні зони для відпочинку, активізувати глухі фасади.

«Зараз ми робимо перший крок - перекриваємо сорок метрів, щоб прибрати з вулиці транзит. Це зменшить транспортне навантаження на вулицю в кілька разів, а разом з ним і зашумленість, загазованість та запиленість простору. Так він стане комфортнішим для 3000 пішоходів, які проходять вулицею в годину пік», - зазначають «Агенти змін».

При цьому розроблено нову схему транспортного руху, яка повинна покращити загальну транспортну ситуацію в місті.

«За розрахунками на транспортній моделі перекриття Ярвалу зменшить автопробіг по місту на 3000 км і 3300 людино-годин на добу. Навіть за мінімальних розрахунків зекономлений в дорозі час заощадить містянам 81,9 млн грн на рік. При цьому стане легше діставатись до будинків та офісів на Ярвалі, адже частина вулиці стане двосторонньою», - пояснюють розробники.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня на столичному Подолі змінилася схема організації дорожнього руху через відкриття пішохідних зон. В тестовому режимі від вулиці Сагайдачного до Андріївської вулиці організовано пішохідну зону. Пішохідною зоною без автомобілів (окрім спецтранспорту) стали також паркувальні майданчики перед Києво-Могилянською академією та Подільською райдержадміністрацією.

Такий варіант пішохідних зон діятиме в тестовому режимі до середини вересня. У разі позитивних відгуків, його буде запроваджено на постійній основі.

Формація «Агенти змін» також взяла участь у розробці проекту автоматизації станцій метро «Печерська» і напрацювала проект організації публічного простору на першому поверсі мерії, який затверджений вже Київрадою.