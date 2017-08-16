Німецька авіакомпанія Air Berlin оголосила про банкрутство. Про це пише republic з посиланням на Spiegel.

У компанії накопичилися борги на суму €1,2 млрд. Незважаючи на це, вона продовжить виконувати регулярні рейси, так як уряд Німеччини надасть їй кредит на €150 млн на час реструктуризації.

Основний акціонер Air Berlin – авіакомпанія Etihad відмовилася надавати додаткові кошти на підтримку перевізника. Відзначається, що переговори про продаж частини бізнесу пройшли з найбільшим німецьким авіаперевізником Lufthansa.

Авіакомпанія працює в збиток із 2008 року, відзначає видання. Рекордний збиток у €780 млн зафіксували за підсумками 2016 року.

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Після переходу авіакомпанії на літній розклад почастішали також випадки затримок або скасування рейсів, що призвело до падіння числа пасажирів до липня на 24% порівняно з попереднім роком.

Виконавчий директор Air Berlin Томас Вінкельман заявив, що компанія "невпинно працює над тим, щоб домогтися кращого результату з усіх можливих для компанії, клієнтів і співробітників, враховуючи обставини, що склалися", передає РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Відзначається, що компанія зіткнулася з високими витратами і конкуренцією з боку бюджетних перевізників накшталт Ryanair, пише газета. Ryanair "агресивно" розвиває свій бізнес на німецькому ринку.

Air Berlin заснували в 1978 році. Це друга за величиною авіакомпанія в Німеччині.