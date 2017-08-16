У Києві сьогодні ввечері перекриють Хрещатик для репетиції військового параду (схема)

У Києві сьогодні ввечері перекриють Хрещатик для репетиції військового параду. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У столиці з 21:00 16 серпня до 2:00 17 серпня буде обмежено рух транспорту на вул. Хрещатик на ділянці від Бессарабської до Європейської площі. Рух перекриють на час тренування військ з проходженням у пішому порядку "з нагоди 26-ї річниці незалежності України", - сказано в повідомленні.

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Також за цією ж схемою рух буде обмежено з 21:00 18 серпня до 02:00 19 серпня. Відзначається, що в період з 16 по 28 серпня в столиці діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення заходів.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.