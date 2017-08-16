"Укрзалізниця" може підвищити тарифи на вантажоперевезення у жовтні

ПАТ «Укрзалізниця» оприлюднила доопрацьований проект консолідованого фінансового плану товариства на 2017 рік на своєму офіційному сайті.

Зокрема, передбачено, що чистий прибуток становитиме 59,8 млн грн.

Зазначається, що у липні 2017 року Міністерство інфраструктури в черговий раз повернуло проект наказу про індексацію тарифів на перевезення вантажів, який ПАТ «Укрзалізниця» розраховувало отримати з червня 2017 року. У зв’язку з цим підприємство зменшило дохідну та витратну частини фінансового плану, а також – план капітальних інвестицій та чистий прибуток на кінець 2017 року.

Читайте також"Укрзалізниця" попереджає пасажирів про можливі затримки поїздів через спеку

«ПАТ «Укрзалізниця» вкотре доопрацьовало проект консолідованого фінансового плану товариства на 2017 рік. У останній редакції документу планову індексацію тарифів на 22,5 % перенесено аж на жовтень 2017 року», – йдеться в повідомленні.

«У проекті, наданому 10 серпня 2017 року до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, доходи від діяльності товариства заплановані у сумі 80,6 млрд грн, що менше у порівнянні з попереднім проектом на 2,3 млрд грн. Чистий дохід від перевезення вантажів, пасажирів та допоміжного виробництва запланований на рівні понад 76 млрд грн. Решта – доходи від інших видів діяльності. Передбачено, що чистий прибуток становитиме 59,8 млн грн», – заявили в «Укрзалізниці».

При цьому індексація тарифів на перевезення пасажирів в межах України в 2017 році не передбачена.

Витрати від діяльності ПАТ «Укрзалізниця» на 2017 рік заплановані у сумі 80,5 млрд грн та зменшені у порівнянні з попереднім проектом на 1,2 млрд грн. Проектом плану на 2017 рік передбачається освоєння капітальних інвестицій на суму 16 млрд грн, що на 6,7 млрд грн менше попереднього проекту.

У 2017 році ПАТ «Укрзалізниця» сплатить податків та зборів до бюджету майже 17 млрд грн.