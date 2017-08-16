У Сумах знизили вдвічі вартість проїзду у комунальному транспорті для учнів початкових класів

У Сумах виконавчий комітет міської ради затвердив пільгову ціну на проїзд для учнів початкових класів у комунальному транспорті обласного центру, знизивши вартість проїзду вдвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, відповідне рішення було прийняте 15 серпня на засіданні міськвиконкому.

Згідно із повідомленням, одним з питань, що були розглянуті на засіданні, стало внесення змін до рішення №105 від 14.03.2017 року «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту і послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які надає КП «Електроавтотранс» в частині вартості проїзду для школярів 1-4 класів.

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«Рішенням членів виконкому вартість проїзду для учнів початкових класів була зменшена вдвічі – з 3 гривень до 1,5 грн і з 2 грн до 1 грн в комунальних автобусах і тролейбусах відповідно», – зазначає прес-служба.

Нововведення почне діяти вже з 1 вересня як у навчальний період, так і під час канікул. Щоправда, планувалося запровадити його з моменту оприлюднення, проте директор КП «Електроавтотранс» Віталій Однорог попросив відстрочку до початку осені.