Імпорт легкових авто в Україну зріс у 2 рази

Імпорт легкових автомобілів в Україну в I півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс майже в 2 рази - до 67,9 тисячі одиниць.

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Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за шість місяців легкових автомобілів склала 959,5 мільйона доларів, а середня ціна одного імпортованого автомобіля скоротилася на 3,2 тисячі доларів і становить 14,1 тисячі доларів.

"Таке падіння середньої митної вартості пояснюється збільшенням в імпорті частки машин, колишніх в експлуатації. Якщо за підсумками перших шести місяців 2016 року автомобілі з пробігом становили лише п'яту частину імпорту, то в поточному році - вже понад 41%", - йдеться в повідомленні.

Найбільші закупівлі здійснювалися в Німеччині, з якої було ввезено 15,7 тисячі автомобілів.

У прес-службі зазначили, що на другому місці щодо імпорту автомобілів до України виявилася Японія, з якої було ввезено 8,2 тисячі автомобілів.

Замикає трійку найбільших постачальників Франція з результатом 6,4 тисячі легкових авто.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів до України в I кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 80% - до 28,9 тисячі одиниць.