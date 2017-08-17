В Україні близько 52 тис. авто з іноземними номерами перебувають з порушенням митного законодавства - ДФС

В Україні нараховується близько 52 тис. автівок іноземної реєстрації, які перебувають в країні з порушенням митного законодавства. Про це повідомив в.о. начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський, повідомляє "Обозреватель".

За його даними, станом на липень в Україні з порушенням митного законодавства перебували понад 24,5 тис. автомобілів, ввезених в режимі "тимчасове ввезення", в т.ч. ввезених резидентами - більше 1 тис. транспортних засобів, а також понад 27,5 тис. машин, ввезених у режимі транзит, в т.ч. ввезених резидентами - майже 27 тисяч.

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При цьому Тупальський пропонує відмовитись від ідеї легалізацій цих автівок за допомогою змін до законодавства, а їх власникам – відмовитись від машин, щоб уникнути штрафів.

"Будь-яка "легалізація" в даному випадку буде невірним рішенням. Це буде не чесно по відношенню до законослухняних громадян, які придбали машини законним шляхом. А крім того, бюджету буде завдано значної шкоди… Законодавство передбачає легальні можливості для резидентів України використовувати такі автомобілі. Якщо визначені законами умови не порушені, і, головне, незакінчився термін тимчасового ввезення, то автомобіль можна вивезти за митну територію України. І, напевно, навіть постаратися продати його, повернувши частину грошей. В іншому випадку залишається тільки згадати фразу: закон суворий, але це закон!", - зазначив Тупальський.

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Крім того, з метою припинення масового незаконного використання транспортних засобів іноземної реєстрації в Україні він запропонував розрекламувати практику судів, які штрафують українців, що користуються автомобілями, ввезеними для них нерезидентами. Причому, на думку очільника Київської митниці, особливо треба підкреслити саме розміри штрафів, які встановлені на рівні 300% від несплачених митних зборів.

"По-друге, необхідно надати поліції доступ до бази даних органів митного контролю по відношенню до транспортних засобів, що в'їжджають в Україну. Як варіант, можна створити спільні робочі групи в складі співробітників митниці і поліції, які зможуть перевіряти дотримання водіями, які керують машинами на іноземних номерах, вимог митного режиму, термінів транзиту, тимчасового ввезення і т.п. Або навіть організувати всеукраїнську операцію по виявленню таких порушень", - підкреслив він.