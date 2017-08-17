Начальника відділення поліції в аеропорту "Київ" піймали на хабарі у $7 тисяч

Начальника відділення поліції в аеропорту «Київ» викрито в одержанні хабара у 7 тис. доларів США.

Як ідеться в повідомленні Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, працівники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали начальника відділення поліції в аеропорту «Київ» Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, який вимагав та отримав через посередника – адвоката від громадянина Узбекистану неправомірну вигоду в сумі 7 тис. доларів.

«Затримання було проведене в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади)», - зауважили у ГПУ.

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Правоохоронець та адвокат вимагали кошти за повернення вилученого закордонного паспорта і закриття кримінального провадження.

Під час отримання останньої частини хабара зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Проводиться комплекс слідчих та розшукових дій, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення адвокату і начальнику відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.