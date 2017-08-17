"Укрзалізниця" додасть ще три міста до діючого маршруту до Польщі

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" включить три міста західної України в діючий маршрут до Польщі з 24 серпня, повідомила прес-служба компанії.

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"З 24 серпня 2017 ще три міста західного регіону - Здолбунів, Рівне та Ківерці - отримають пряме залізничне сполучення з Польщею", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що це стане можливим завдяки зміни маршруту поїзда №751/752 Ковель - Хелм на Здолбунів - Хелм, яке вводить "Укрзалізниця" з метою розвитку міжнародного пасажирського сполучення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для формування поїзда задіяли рейковий автобус PESA з місцями для сидіння, у складі поїзда два вагони другого класу на 89 98 місць.

Зі Здолбунова і в зворотному напрямку з Хелма поїзд відправлятиметься щодня. Поїзд робитиме зупинки для посадки та висадки пасажирів на станціях Рівне, Ківерці, Ковель.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня "Укрзалізниця" запустила потяг сполученням Ковель (Волинська область) - Хелм (Польща).