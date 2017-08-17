Міністр інфраструктури Омелян знайшов заміну Rayanair в Туреччині

Представники турецької авіаційної індустрії провели закриті переговори з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном щодо планів експансії на український ринок. Про це повідомляє впливове брюссельське видання EUReporter.

Зустріч відбулася під час відпочинку українського міністра в Бодрумі (Туреччина).

За даними видання, на зустрічі були присутні: заступник голови компанії TAV airports - управляючої аеропортом компанії Ататюрк, Антонін Беєрієр, генеральний директор авіакомпанії Atlas Global, Орхан Джошкун, а також заступник голови правління компанії Turkish Airlines, Білал Экши. Як повідомляється з посиланням на осіб, близьких до одного з учасників зустрічі, ініціатором переговорів виступила українська сторона.

Імовірно, обговорювалися питання спільних проектів на території України, у першу чергу – у сфері транспортної інфраструктури, для реалізації яких інвесторам необхідно спиратися на підтримку профільного міністерства. Серед інших питань – сприяння розширенню присутності на українському авіаринку турецьких авіаперевізників, зокрема - AtlasGlobal, що має стати своєрідною компенсацією в громадській думці після провалу переговорів з ірландським лоукостером Rayanair, а також перенаправити транзитні потоки в турецький аеропорт Ататюрк.

Стамбульський аеропорт Ататюрк є третім у Європі за кількістю обслужених пасажирів. Так, згідно з оприлюдненими планами, до кінця 2017 року він прийме близько 90 мільйонів чоловік. Пасажиропотік в Борисполі склав 7 млн. чол.