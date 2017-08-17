"Укрзалізниця" хоче оголосити 15 тендерів на закупівлю дизпалива

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує оголосити 15 тендерів із закупівлі 10 тисяч тонн дизельного палива на кожному, у зв'язку з відміною тендеру на закупівлю великого обсягу палива, повідомила прес-служба компанії.

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"Вже сьогодні ми змушені оперативно оголосити нові торги. Загалом планується оголосити 15 тендерів по 10 тисяч тонн дизпалива", - цитує прес-служба в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

У прес-службі зазначили, що станом на 17 серпня здійснюється публікація оголошень 4 процедур закупівлі дизельного палива по 10 тисяч тонн, кожна загальною очікуваною вартістю 901,2 мільйона гривень.

Згідно з повідомленням, 15 серпня процедура закупівлі 90 тисяч тонн дизельного палива для "Укрзалізниці" була скасована через скарг нафтотрейдерів.

"Вже стало тенденцією, коли з-за процедури оскарження в Антимонопольному комітеті України "Укрзалізниця" виявляється в ситуації блокування або скасування торгів. Це призводить до неритмічної постачання продукції та зменшує запас пального до критичного", - додав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Антимонопольний комітет України отримав чотири скарги від учасників торгів на закупівлю "Укрзалізницею" дизельного палива.