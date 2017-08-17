"Укрзалізниця" хоче оголосити 15 тендерів на закупівлю дизпалива
Раніше повідомлялося, що 15 серпня процедура закупівлі 90 тисяч тонн дизельного палива для "Укрзалізниці" була скасована через скарг нафтотрейдерів.
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує оголосити 15 тендерів із закупівлі 10 тисяч тонн дизельного палива на кожному, у зв'язку з відміною тендеру на закупівлю великого обсягу палива, повідомила прес-служба компанії.
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"Вже сьогодні ми змушені оперативно оголосити нові торги. Загалом планується оголосити 15 тендерів по 10 тисяч тонн дизпалива", - цитує прес-служба в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.
У прес-службі зазначили, що станом на 17 серпня здійснюється публікація оголошень 4 процедур закупівлі дизельного палива по 10 тисяч тонн, кожна загальною очікуваною вартістю 901,2 мільйона гривень.
Згідно з повідомленням, 15 серпня процедура закупівлі 90 тисяч тонн дизельного палива для "Укрзалізниці" була скасована через скарг нафтотрейдерів.
"Вже стало тенденцією, коли з-за процедури оскарження в Антимонопольному комітеті України "Укрзалізниця" виявляється в ситуації блокування або скасування торгів. Це призводить до неритмічної постачання продукції та зменшує запас пального до критичного", - додав Кравцов.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Антимонопольний комітет України отримав чотири скарги від учасників торгів на закупівлю "Укрзалізницею" дизельного палива.