Транспортна мережа України вимагає комплексного оновлення - Гройсман

Українська логістична інфраструктура вимагає комплексного оновлення, у зв'язку з чим Міністерство інфраструктури готує пропозиції щодо розвитку галузі, повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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"Всю логістичну інфраструктуру потрібно оновлювати. Є доручення Мінінфраструктури, щоб вони представили комплексне бачення розвитку інфраструктури портів, залізниці, повітряного транспорту, доріг. Це єдина система, і вона повинна розвиватися гармонійно", - сказав прем'єр.

При цьому глава уряду підкреслив, що стратегія розвитку українських доріг формується через реалізацію конкретних проектів.

"Стратегія розвитку доріг формується на конкретних проектах. І нам потрібен час і ресурси. Якщо, приміром, Миколаївська митниця в минулому році забезпечила 600 мільйонів гривень надходжень, то в цьому році це вже 1,2 мільярда гривень. Ми йдемо до збільшення обсягів. Важливо і те, що ремонт доріг стає більш якісним. На ринку дорожніх робіт з'являється конкуренція, а це веде до зниження ціни робіт та підвищення їх якості", - сказав Гройсман.

Крім того, прем'єр-міністр відзначив важливість розвитку водного транспорту, в тому числі - річкових вантажних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, у липні Гройсман доручив Мінінфраструктури розробити комплексну стратегію розвитку дорожнього, повітряного і водного транспорту України.

Уряд планує в поточному році виділити на поліпшення дорожньої інфраструктури 30 мільярдів гривень. У 2016 році на ці цілі планувалося виділити 20 мільярдів гривень, однак фактично було використано 10 мільярдів гривень.