Мінінфраструктури спростовує інформацію про пошуки заміни Rayanair у Туреччині

Прес-служба Міністерства інфраструктури України спростовує інформацію, розміщену виданням EUReporter 17 серпня 2017 року, стосовно зустрічі Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна із представниками турецьких авіакомпаній у Бодрумі (Туреччина) у період з 30 липня по 8 серпня 2017 року. Про це йдеться на сайті міністерства.

Прес-служба спростовує факт проведення такої зустрічі, а, відповідно, і проведення переговорів із керівництвом турецьких авіакомпаній.

"Єдина зустріч, яку провів Міністр інфраструктури України із офіційними представниками турецької авіакомпанії в зазначений період, була зустріч із керівництвом Atlas Global в рамках нагородження українського пілота Олександра Акопова", - повідомили у мінінфраструктури.

Як писав УНІАН, раніше впливове брюссельське видання EUReporter повідомило, що представники турецької авіаційної індустрії провели закриті переговори з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном щодо планів експансії на український ринок.