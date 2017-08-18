Аеропорт "Бориспіль" має намір побудувати ще одну злітно-посадкову смугу

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» має намір збудувати другу злітно-посадкову смугу за 8 млрд грн до 2023 року, заявив заступник генерального директора аеропорту Євген Дихне.

"Не маючи точних розрахунків, ми не можемо назвати суму вартості будівництва злітно-посадкової смуги, але ми орієнтуємося на 8 млрд грн. Напевно нам доведеться взяти кредит, оскільки за свої кошти ми не зможемо збудувати об'єкт за 2 будівельні сезони», - сказав він.

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Присутній на прес-конференції директор державного проектного інституту «Украеропроект» Кирило Новіков зазначив, що необхідність будівництва злітно-посадкової смуги обумовлена зростаючим пасажиропотоком.

«На сьогодні вже зрозуміла динаміка пасажиропотоку в аеропорту «Бориспіль». Згідно з планом розвитку, пікове навантаження на злітно-посадкові операції - до 25 млн пасажирів на рік. Цей пасажиропотік можна обслуговувати з однієї злітно-посадковою смугою. Якщо аеропорт буде розвиватися з такою динамікою як зараз, то протягом 5 років ми досягнемо піку в 25 млн пасажирів на рік. Для цього необхідно експлуатувати 2 злітні смуги», - сказав він.

За словами Новікова, злітно-посадкова смуга може бути готова до 2023 року.

«Вже зараз необхідно приступати до підготовки проектної документації. Для такого об'єкта 2 будівельні сезони - дуже добре. Тобто, якщо за 2 роки ми приступаємо до будівництва, то до 2023 року злітно-посадкова смуга буде готова», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» у січні-червні 2017 року отримав 951,2 млн грн чистого прибутку, що на 77,7% більше від показника за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».