У Києві сьогодні ввечері перекриють Хрещатик для репетиції військового параду

З 21:00 18 серпня до 2:00 19 серпня рух по вул. Хрещатик в Києві буде перекрито у зв'язку з проведенням військового параду до Дня Незалежності. Про це повідомляє КМДА.

Так, у зазначений період на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі рух транспорту буде повністю обмежено на час проведення тренування військ з проходженням у пішому порядку.

Читайте такожУ Києві проведуть репетицію святкового салюту до Дня Незалежності (відео)

Попередня репетиція маршу відбулася 16 серпня, наступна відбудеться 21 серпня.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році у військовому параді до Дня Незалежності України в Києві візьмуть участь 4,5 тис. військовослужбовців, буде представлено понад 70 одиниць техніки.