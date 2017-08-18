У Києві сьогодні ввечері перекриють Хрещатик для репетиції військового параду

09:05, 18 серпня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Попередня репетиція маршу відбулася 16 серпня, наступна відбудеться 21 серпня.

У Києві пройде військовий парад / фото УНІАН

З 21:00 18 серпня до 2:00 19 серпня рух по вул. Хрещатик в Києві буде перекрито у зв'язку з проведенням військового параду до Дня Незалежності. Про це повідомляє КМДА.

Так, у зазначений період на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі рух транспорту буде повністю обмежено на час проведення тренування військ з проходженням у пішому порядку.

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Попередня репетиція маршу відбулася 16 серпня, наступна відбудеться 21 серпня.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році у військовому параді до Дня Незалежності України в Києві візьмуть участь 4,5 тис. військовослужбовців, буде представлено понад 70 одиниць техніки.

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Теги: #парад на День Незалежності#репетиція параду в Києві#перекриють Хрещатик