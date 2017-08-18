В аеропорту Харкова поліцейських викрили на систематичному вимаганні хабарів від іноземців

Співробітники Служби безпеки України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури 17 серпня викрили на хабарах керівництво та працівників відділення поліції у міжнародному аеропорту «Харків».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області.

За відомостями СБУ, оперативники спецслужби встановили, що співробітники відділення поліції систематично вимагали та отримували хабарі від іноземних громадян, які організовували туристичні та бізнес тури в Україну. За винагороду поліцейські не здійснювали встановленого інструкціями поглибленого огляду речей іноземців та не оформлювали виявлені адміністративні правопорушення.

Правоохоронці задокументували протягом травня-серпня п’ять фактів отримання чотирма керівниками та співробітниками відділення хабарів на загальну суму 30 тис. грн.

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Співробітники СБ України затримали двох поліцейських у терміналі аеропорту під час отримання чергової частини хабара.

Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили майже 130 тис. дол. та 500 тис. грн. Затриманим співробітникам поліції повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу ще двом фігурантам кримінального провадження. Тривають невідкладні слідчі дії.

У прес-службі прокуратури Харківської області додали, що на даний час затримані двоє поліцейських у порядку ст. 208 КПК України: 33-річний старший інспектор (капітан поліції) та 41-річний інспектор (капрал). Чоловіки затримані під час передачі 3,8 тис. грн – однієї з частин хабара.