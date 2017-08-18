На дорожні роботи цього року направили майже 10 мільярдів - Новак
Голова "Укравтодору" повідомив, що на сьогоднішній проведено день ремонт на 600 кілометрів автодоріг України.
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") за станом на сьогоднішній день направило 9,9 мільярда гривень на дорожні роботи. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в п'ятницю.
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"Роботи здійснюються за рахунок фінансування з різних джерел. На сьогоднішній день на дорожні роботи вже спрямовано 5,3 мільярда гривень з держбюджету, 1,4 мільярда гривень кредитних коштів, а також 3,2 мільярда гривень за рахунок митних коштів", - сказав він.
За словами Новака, на сьогоднішній проведено день ремонт на 600 кілометрів автодоріг України.
"Минулого року роботи з ремонту доріг тільки починалися. На сьогоднішній день ми виконали поточний і середній ремонт на 600 км автодоріг по всій Україні", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень. При цьому 15 мільярдів гривень мали бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлинга ОВДП у портфелі НБУ. Однак 9 серпня Гройсман повідомив, що Мінфін та Нацбанк не змогли узгодити репрофайлинг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.
За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.
За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше у 60 мільярдів гривень.