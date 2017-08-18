В Україні продовжує дорожчати автогаз

Середня оптова ціна газу в Україні збільшилася до 23 464 гривень/тонна. На заправках це майже 14 гривень/літр, повідомляє Газета.ua.

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"За даними консалтингової компанії UPECO, у Закарпатській, Херсонській та Чернівецькій областях ціна газу наблизилася до позначки 24 тисячі гривень/тонна (23 900 - 23 975 гривні/тонна). А на Одещині оптові партії автогазу 17 серпня продавали по 24 092 гривень/тонна. Таким чином, встановлений новий абсолютний ціновий рекорд за всю історію", - йдеться в повідомленні.

Попередній рекорд оптової ціни автогаз встановив днем раніше: 237 тонн LPG Полтавської газонафтової компанії 16 серпня продали за 23 600 гривень/тонна.

Стрімке зростання оптових цін позначилося на цінниках заправок. Тільки в ніч на 18 серпня середня ціна скрапленого газу за даними UPECO зросла на 40 копійок до 12,39 гривні/літр. А деякі мережеві оператори збільшили вартість одразу на 1,5 гривні (мережа АЗС Marshal).

Рекордні ціни оптових поставок автогазу позначаться на роздробі за тиждень. При вартості 24,1 тисячі гривень/тонна, мінімальна ціна на заправках становитиме 14,6-14,8 гривні/літр. Експерти кажуть, що дефіцит автогазу в країні продовжить тиснути на ціни. А вчорашні рекорди можуть бути побиті ще не один раз. Очікують, що найближчими днями вартість LPG в опті може досягти позначки 25 тисяч гривень/тонна. На АЗС це виллється в ціну 15,15-15,20 гривні/літр.