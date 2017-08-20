У Києві завтра обмежать рух транспорту на перетині проспекту Комарова та бульвару Гавела
20:27, 20 серпня 2017Транспорт/Звя'зок
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Рух автотранспорту здійснюватиметься по проїжджій частині шляхопроводу в напрямку станції метро «Берестейська» у двосторонньому режимі.
«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей / фото stroyobzor.ua
З 21 серпня 2017 року у зв’язку з продовженням робіт з капітального ремонту шляхопроводу на перетині просп. Комарова та бульвару Вацлава Гавела вводяться обмеження руху транспорту в напрямку просп. Відрадного.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на КК «Київавтодор».
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Зазначається, що рух автотранспорту здійснюватиметься по проїжджій частині шляхопроводу в напрямку станції метро «Берестейська» у двосторонньому режимі.
«Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт», - йдеться у повідомленні.
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