Майже 15 гривень за літр: ціни на автогаз в Україні побили рекорд

Роздрібні ціни на скраплений газ у багатьох мережах АЗС за останні дні (з 19 по 21 серпня) зросли до рекордного значення – майже 15 гривень за літр і в подальшому можуть продовжити своє зростання.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

За даними UPECO, 21 серпня автогаз подорожчав порівняно з 18 серпня на 1-2 гривні - до 14,99 гривні за літр у таких автозаправних мережах, як ОККО, WOG, "Паралель", "РУР Груп" і "ЗапорожОилГруп". Також паливо подорожчало в мережах АЗС КЛО (до 14,94 гривні за літр), SOCAR (14,49 гривні за літр), Shell (14,59 гривні за літр), "БРСМ-Нафта" (14,29 гривні за літр) і ін

Як зазначив Сіренко, таке зростання цін зумовлене високим рівнем споживання газу, його дефіцитом поставок, а також браком потужностей для зберігання палива.

"Події розвиваються дуже динамічно. Виник сезонне зростання споживання зрідженого газу, а також дефіцит палива на ринку. Не встигають за зростанням попиту, наприклад, імпортні поставки, 70% яких сьогодні здійснюються з Росії. Також на ринку не вистачає потужностей для зберігання, імпортованого або виробленого газу. При обсязі всього ринку в 140 тисяч тонн в місяць, обсяг можливого зберігання становить лише 35-40 тисяч тонн на місяць", - сказав експерт, додавши, що через малу кількість баз зберігання "ринок змушений працювати з коліс", тобто ввозити і продавати паливо одразу на АЗС.

За словами експерта, ще однією підставою для зростання цін стало бажання трейдерів не допустити на АЗС відсутності палива.

"Зараз у операторів завдання - знизити ажіотаж, в тому числі високою ціною, і не допустити "сухих" заправок", - зазначив Сіренко, додавши, що цей же фактор може залишатися пріоритетним і викликати подальше зростання цін.

При цьому він повідомив, що, збільшившись до 15 гривень за літр, ціна на автогаз досягла позначки 60% від ціни на бензин марки А-95, що є сигналом для тих, хто роздумує встановлювати на свій автомобіль газобалонне обладнання і таким чином переходити на скраплений газ.

"Через зростання цін на газ поступово втрачає свою привабливість як альтернатива бензину", - сказав Сіренко.

Як повідомляв УНІАН, за даними UPECO, в 2016 році обсяг українського ринку зрідженого газу (пропан-бутану) зріс на 32,2% - до 1,47 мільйона тонн. Також автогаз збільшив свою частку в загальному балансі світлих нафтопродуктів з 13% до 15,3%. При цьому з 2010 по 2016 рік частка імпортних поставок зросла з 22,4% до 72,9%. Однією з причин зростання споживання автогазу були його низька вартість у порівнянні з бензином.