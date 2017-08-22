Святкування Дня Незалежності: у Києві перекрили низку центральних вулиць (перелік)

У зв'язку зі змінами у графіку проведення репетицій і висунення озброєння і військової техніки відсьогодні в Києві перекрито рух центральними вулицями. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожУ Києві сьогодні ввечері перекриють Хрещатик для репетиції військового параду

У мерії нагадали, що у зв’язку зі святкуванням Дня Державного прапора та 26-ї річниці незалежності України в період із 16 до 28 серпня в столиці діють тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення заходів.

Так, із 06:00 22 серпня і до завершення заходів перекрито рух низкою вулиць:

• вул. Хрещатик від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького;

• Європейська площа;

• вул. Михайла Грушевського від Європейської площі до вул. Шовковичної;

• Петрівська алея, Паркова дорога;

• Володимирський узвіз від Європейської площі до Поштової площі;

• вул. Трьохсвятительська від вул. Костьольної до Європейської площі;

• вул. Михайлівська;

• вул. Костьольна;

• Майдан Незалежності;

• вул. Бориса Грінченка;

• алея Героїв Небесної сотні;

• вул. Архітектора Городецького;

• вул. Заньковецької;

• площа Івана Франка;

• вул. Ольгинська;

• вул. Інститутська від вул. Ольгинської до вул. Шовковичної;

• вул. Прорізна від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик.

Із 07:00 до 12:00 22 серпня на час проведення відкриття демонстраційного показу озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії рух перекрито на вул. Михайла Грушевського (на ділянці від вул. Шовковичної до Європейської площі), Парковій алеї, Володимирському узвозі (на ділянці від Поштової площі до Європейської площі), вул. Трьохсвятительській (на ділянці від вул. Костьольної до Європейської площі), вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Костьольної до Європейської площі).

Читайте такожЗМІ відзначають зростання в Україні загрози терактів напередодні Дня Незалежності (відео)

На час проведення тренування військ із проходженням у пішому порядку з 21:00 22 серпня до 02:00 23 серпня перекрито рух на вул. Хрещатик (на ділянці від Бессарабської до Європейської площі).

З 21:00 22 серпня до 04:00 23 серпня буде перекрито рух за маршрутом: Парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – пров. Глибочицький – вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Боричів Тік – Володимирський узвіз – Європейська площа – вул. Хрещатик.

Також з 24:00 22 серпня до 05:00 23 серпня перекриють рух за наступним маршрутом: Парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – зустрічною смугою проспекту Перемоги до площі Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Хрещатик.