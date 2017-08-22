В Мінінфраструктури хочуть полегшити перетин західного кордону України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян хоче домогтися того, щоб громадяни України і громадяни ЄС мали змогу зручно і швидко перетинати кордон. Про це він заявив під час наради з удосконалення функціонування пунктів пропуску на західній ділянці державного кордону.

«Нам треба розширювати пропускну здатність пунктів пропуску: кількість смуг, кількість співробітників. Нам треба звертатись до досвіду польських колег і країн ЄС, починати з невеликих пунктів пропуску, налагоджувати роботу, потім поширювати алгоритми на більші пункти пропуску», - зазначив Володимир Омелян.

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Під час наради обговорили питання ремонту під’їзних автомобільних доріг до пунктів пропуску на українсько-польському (у першу чергу із спільним прикордонно-митним контролем - Устилуг, Угринів, Грушів, Смільниця), українсько-угорському, українсько-румунському та українсько-словацькому державному кордоні, доцільність збільшення існуючих автомобільних пунктів пропуску, реалізації договорів між Урядом України та урядами Республіки Польща та Угорщини про надання кредитів на умовах пов’язаної допомоги, розмежування руху легкового та вантажного транспорту тощо.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив на необхідності подальшої роботи над розвитком залізничного пасажирського сполучення з містами Республіки Польща та інших країн, налагодженням нових шляхів швидкісних залізничних сполучень, а також звернувся із проханням пришвидшити час проходження кордону автобусами, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення.