Порошенко обіцяє в 2018 році виділити на будівництво доріг 30 мільярдів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що наступного року на будівництво доріг в країні буде виділено 30 млрд грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії відкриття після капітального ремонту мосту через річку Сіверський Донець в Ізюмі Харківської області.

Читайте такожНа дорожні роботи цього року направили майже 10 мільярдів - Новак

«В позаминулому році в Україні виключно на будівництво доріг витрачалося близько 6 млрд грн. В минулому році об’єднали зусилля, частина коштів виплачувалася на обслуговування раніше взятих кредитів, але безпосередньо на будівництво доріг витрачалося 10 млрд грн. Нібито багато, але ми поставили завдання, щоб цього року на будівництво доріг витрачалося 20 млрд грн, а наступного року – 30 млрд грн. Це є та динаміка, яку я хочу бачити в Україні», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна у 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури утричі порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. При цьому 15 млрд грн мали бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 млрд грн - від репрофайлінгу ОВДП у портфелі НБУ.

Читайте такожДороги України за 3-5 років кардинально зміняться на краще - Гройсман

Проте 9 серпня голова уряду Володимир Гройсман повідомив, що Мінфін і Нацбанк не змогли узгодити репрофайлінг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України в 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше в 60 млрд грн.