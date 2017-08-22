Мінінфраструктури готується передати в концесію три морпорти України

Проектний офіс в Міністерстві інфраструктури готує пілотний проект з передачі в концесію трьох морських портів України. Про це під час прес-конференції, яка була присвячена питанням ефективного управління державними підприємствами, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

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"У Міністерстві інфраструктури є проектний офіс "Спильно", який розробляє проекти концесії для трьох портів... По цих трьох портів план "А" - це концесія", - сказав він, додавши, що форма концесії несе набагато менше ризиків порівняно з приватизацією, оскільки держава залишає у своїй власності важливе майно порту.

"Ризики і загрози значно менші при збереженні державної власності на ті ж причальні стінки, тобто об'єкти, що мають унікальні характеристики і є обмеженим ресурсом", - додав Нефьодов.

У прес-службі Мінінфраструктури УНІАН повідомили, що на сьогодні розробляються проекти передачі в концесію стивідорної компанії "Ольвія", Херсонського торгового порту і поромної переправи в порту Чорноморська.

"Всі проекти знаходяться на етапі завершення розробки техніко-економічного обґрунтування", - зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, ще на початку 2014 року Мінінфраструктури повідомило про намір здати в концесію морський порт "Південний", однак цей процес загальмувався через недосконале українське концесійне законодавство. У листопаді 2017 року глава відомства Володимир Омелян заявив, що передача "Південного" в концесію завершиться не раніше 2019 року.

У квітні 2016 року міністерство повідомило про плани реалізувати проект з передачі в концесію портових активів на базі Спеціалізованого морського порту "Октябрьск". На думку керівництва відомства, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або на приватизацію.