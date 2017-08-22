Екс-директор Чорноморського порту намагається повернутися в крісло

Екс-директор Чорноморського порту Сергій Крижановський намагається незаконно проникнути на підприємство. Судові розгляди з приводу законності звільнення директора Чорноморського порту пройшли суду першої інстанції, повідомляє новинний портал 04868.com.ua.

Читайте такожІллічівський порт офіційно перейменовано в порт "Чорноморськ"

"Молодий суддя Тарасов ще більше ускладнив критичну ситуацію, що склалася в порту. Він вирішив, що колишньому директору необхідно знову зайняти своє робоче місце. Однак трудовий колектив протестує проти повернення Сергія Крижанівського в крісло керівника. У вівторок, 22 серпня, близько 7 ранку, Крижанівський, порушуючи закон, спробував повернутися на підприємство замість того, щоб їхати в Міністрерство і там доводити свою правоту. Його зустріли представники трудового колективу і не впустили на підприємство, вимагаючи дотримання законності", - кажуть портовики Чорноморська.

Підтримуючи вимоги трудового колективу, юристи МІУ вже підготували і подали скаргу в апеляційний суд, який повинен поставити крапку в цій справі. У профільному Міністерстві рішення про зняття з посади Сергія Крижанівського не змінилося. Для того, щоб керувати підприємством ДП "МТП "Чорноморськ", екс-директору Сергію Крижановському недостатньо мати номінальне наявність крісла директора, яку він намагався відсудити у Міністерства інфраструктури.

Керівнику державної стивідорної компанії, що має стратегічно важливе значення для країни, необхідно мати підтримку трудового колективу.

"Цієї найголовнішої складової для успішного управління державним бізнесом в Крижанівського немає. Трудовий колектив висловив йому недовіру вже давно. І вимагає не лише звільнення, але і кримінального покарання для крадія екс-директора", - розповіли представники профспілкових організацій Чорноморського порту.

Наприкінці березня портовики офіційно зажадали від МІУ кадрових рішень, пов'язаних зі звільненням непрофесійного менеджменту підприємства, який веде Чорноморський порт до банкрутства. Потім підсумки міністерської перевірки виявили порушення, несумісні з керівною посадою, яку намагається повернути собі Крижанівський. Портовики обурені рішенням суду і кажуть, що не допустять повернення команди Сергія Крижанівського в Чорноморський порт.

"Ми знали, що пан Крижанівський буде намагатися проникнути до будівлі управління порту і портовики готові були дати йому відсіч. Сьогодні він зробив цю спробу разом зі своїми посіпаками, які допомагали йому грабувати Чорноморський порт. Але рейдерство тут не пройде!.. У Міністерстві інфраструктури підтримують трудовий колектив і не допустять повернення горе-керівника в Чорноморський порт. Як повідомили наші джерела в МІУ, рішення про його звільнення прийнято остаточно і безповоротно", - заявив лідер профспілки підприємства Сергій Бризгалов.