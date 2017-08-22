Порошенко відкрив капітально відремонтований міст через річку Сіверський Донець

Президент Петро Порошенко відкрив капітально відремонтований стратегічний міст у місті Ізюм Харківської області.

Читайте також Порошенко обіцяє в 2018 році виділити на будівництво доріг 30 мільярдівЯк передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття шляхопроводу через річку Сіверський Донець також взяли участь голова Харківської ОДА Юлія Світлична, міністр інфраструктури Володимир Омелян і міністр фінансів Олександр Данилюк.

Порошенко підкреслив, що до капітального ремонту через міст міг проїжджати транспорт вагою до 11 тон, тепер – до 30 тон. Президент додав, що вже у серпні цього року, а не взимку, як передбачалося раніше, продовжиться ремонт траси М-03 «Київ – Харків – Довжанський» у напрямку міста Слов'янськ Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна у 2017 році збільшить фінансуваннядорожньої інфраструктури утричі порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. При цьому 15 млрд грн мали бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 млрд грн - від репрофайлінгу ОВДП у портфелі НБУ.

Проте 9 серпня голова уряду Володимир Гройсман повідомив, що Мінфін і Нацбанк не змогли узгодити репрофайлінг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України в 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше в 60 млрд грн.