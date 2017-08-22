Ford Motor створить СП для випуску електрокарів в Китаї

Американський автоконцерн Ford Motor підписав протокол про наміри з Zotye Auto в Китаї для вивчення можливості створення СП по виробництву повністю електричного автомобіля, повідомляє Росбалт.

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"Нове паритетне СП вироблятиме повністю електричні автомобілі під місцевим брендом для китайських споживачів", - йдеться в повідомленні.

Спільне підприємство буде займатися розробкою, виробництвом, продажем та обслуговуванням повністю електричних легкових автомобілів.

Ford очікує зростання китайського ринку електромобілів на 6 мільйонів одиниць на рік до 2025 року, з них приблизно 4 мільйони автомобілів будуть повністю електричними.