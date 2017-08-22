Автогаз може подорожчати до 17 гривень - трейдери

22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни виростуть ще на пару гривень, повідомляє Украинская правда.

Читайте такожМайже 15 гривень за літр: ціни на автогаз в Україні побили рекорд

За період з 21 по 22 серпня ціна автогазу у великих мережах в Києві зросла в середньому ще на 50 копійок/літр - до 15,4-15,5 гривні/літр.

На столичних АЗС KLO і WOG ціна газу зросла на 50 копійок/літр, - до 15,44 і 15,49 гривні/літр відповідно, на ОККО газ подорожчав на 40 копійок/літр, до 15,39 гривні/літр.

SOCAR продає газ в Києві по 14,99 гривні/літр (+54 копійки/літр порівняно з 21 серпня), "БРСМ-Нафта" - по 15,19 гривні/літр (+75 копійок/літр).

Мінімальні ціни в столиці пропонує "Авантаж" - 14,35 гривні/літр, за добу вони виросли на 1 гривню/літр.

Найнижчі ціни автогазу по країні утримує "Авіас" (13,43 гривні/літр), "Укрнафта" (13,49 гривні/літр) і "Надія" (13,99 гривні/літр).

Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики "Консалтингової групи А-95" називають брак ресурсу.

"Імпорт ЗВГ в серпні планується на рівні 90-100 тисяч тонн, тоді як мінімальна потреба нами оцінюється в 120 тисяч тонн. Дефіцит в розмірі 20% - ключовий фактор занепокоєння ринку", - говорить аналітик "А-95" Артем Куюн.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Сергій Лещенко, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордною ціною - 28,9 тисячі гривень/тонна.

При тому, що, за його словами, на минулому аукціоні ціна становила близько 17 тисяч гривень за тонну.