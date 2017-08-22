Голова Миколаївської ОДА заявив про присутність російських суден в українському порту (відео)

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко заявив про непоодинокі випадки присутності деяких російських буксирів, барж та судів в українському порту. Про це він повідомив під час зустрічі з генеральним директором держконцерну "Укроборонпром", передає Inshe.Tv.

"Є непоодинокі випадки присутності деяких підприємств РФ. У мене є інформація, що певні буксири, баржі та судна працюють у наших портах, які належать РФ", - заявив Савченко.

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За словами голови Миколаївської ОДА, він надав дані про російський торговий флот у порту РНБО.

Також Савченко попросив сприяння "Укроборонпрому", щоб "поставити це підприємство, яке надає портові послуги, до підприємства, яке повинно підпадати під санкції нашої держави".

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня вночі в Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під прапором Росії. Факт стоянки судна країни-агресора зафіксували журналісти