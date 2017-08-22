1 вересня в метро запустять новий поїзд харківського виробництва (фото)

Один з поїздів у харківській підземці модернізували. У ньому оновили кабіну машиніста, зробили міжвагонні бар'єри і планують встановити камери відеоспостереження, передає 057.ua. "Влітку 2016 року було розпочато капітальний ремонт поїзда із заміною основних вузлів. Вже здійснено кілька пробних заїздів вночі. Поїзд складається з 5 вагонів. Він буде курсувати по Холодногірській лінії метрополітену", - розповів директор харківського метрополітену В'ячеслав Стаматін.

Читайте такожЗ Харкова запустять автобусний рейс в ПознаньВ кабіні був відновлений інтер'єр, оскільки в старих поїздах для машиністів не було передбачено комфортних умов. Також в ній зробили заміну управління і встановили спеціальні монітори. Крім того, в новому поїзді зробили гумові міжвагонні бар'єри, які не дозволять екстремалам їздити між вагонами в метро.

Найближчим часом планується встановити камери відеоспостереження, які будуть знаходитися в кабіні машиніста і біля всіх виходів.

Мер Харкова Геннадій Кернес розповів про витрати на ремонт поїзда та плани на найближчий час щодо оновлення парку метрополітену.

"Перший поїзд був капітально відремонтований за кошти метрополітену, а також суміжних виробничих вітчизняних підприємств. На ремонт поїзда витрачено 44 млн грн, а покупка нового поїзда обходиться від 200 до 250 млн грн. Новий поїзд почне возити пасажирів 1 вересня", - повідомив Кернес, додавши, що в найближчі кілька років планується зробити 10 аналогічних поїздів.