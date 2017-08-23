Чернігівська облрада вимагає для українців адекватного розмитнення вживаних європейських автівок

Депутати Чернігівської обласної ради одноголосно ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо підтримки законопроектів УКРОПу № 5561 та № 5562, які полегшать ввезення в нашу країну уживаних іноземних автомобілів.

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Із пропозицією підтримати згадані документи під час сесії 22 серпня виступив керівник фракції УКРОПу, голова Чернігівської обласної організації партії Андрій Віротченко.

"Ухвалення цих законопроектів дасть можливість людям купувати автомобілі належної якості за доступною ціною. Також це збільшить надходження до бюджету та детінізує автомобільну галузь. В усіх розвинутих країнах авто – це не розкіш, а звичайний засіб для пересування. У нас же, на жаль, не кожен може дозволити собі таку покупку", – зазначив Андрій Віротченко.

Депутати Чернігівської облради вимагають від керівництва держави усунути соціальну напругу шляхом зняття з розгляду законопроекту № 4932 щодо підвищення ставки єдиного збору, який справляється в пунктах пропуску, та ухвалення законопроектів УКРОПу, що допоможуть сформувати в Україні цивілізований ринок вживаних автомобілів.

"У разі ухвалення законопроекту № 4932 в редакції, яку погодив профільний комітет ВР, ситуація лише погіршиться, а соціальна напруга зросте. Зокрема, на території Чернігівської області неодноразово проводилися акції протесту поблизу міжнародних автомобільних пунктів пропуску та мітинги власників авто з іноземною реєстрацією. Дії деяких державних органів та їхніх посадових осіб, зокрема погодження цього законопроекту комітетом, збурюють населення та підштовхують його до нових мітингів", – ідеться у зверненні Чернігівської обласної ради.

Довідка. У законопроектах УКРОПу № 5561 та № 5562 пропонується продовжити термін дії знижених акцизів на імпорт уживаних легкових машин до кінця 2020 року, зняти обмеження на їхнє застосування (рік випуску та екологічний стандарт – будь-які, вільний продаж імпортованого транспортного засобу) та замінити вимогу відповідності екостандартам на обов’язковий технічний огляд. Чернігівська обласна рада – дванадцята в переліку облрад, які підтримали ці законопроекти. Також за їхнє ухвалення виступила низка районних та міських рад.