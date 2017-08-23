Будівництво метро на Виноградар обійдеться в 11 мільярдів гривень

Загальна кошторисна вартість будівництва гілки столичного метро від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар коштуватиме 11 млрд 186 млн 617, 638 тис. грн (станом на 01.03.2017 р).

Як передає кореспондент УНІАН, така цифра вказана у затвердженому розпорядженням Київської міської державної адміністрації №1028 Техніко-економічному обгрунтуванні будівництва дільниці метрополітену до масиву Виноградар. Документ оприлюднено на офіційній інтернет-сторінці київської влади.

Зазначається, що безпосередньо будівельні роботи потребують фінансування обсягом близько 7,7 млрд грн, а устаткування, меблі та інвентар коштуватимуть трохи більше 1,1 млрд грн. Ще 2,3 млрд грн передбачено на інші витрати.

Згідно з документом, довжина лінії метро від станції «Сирець» на масив Виноградар становитиме 7,39 км. При цьому зазначається, що лінія будуватиметься частково у закритий спосіб (довжиною 1,3 км) та у відкритий (решта 6,09 км).

Відповідно до ТЕО, затверджено будівництво 4 станцій метро – 2 з них у першій черзі будівництва і по одній станції – у другій та третій черзі.

Тривалість всього будівництва становитиме 107,5 місяців (перша черга – 36 місяців, друга – 32 і третя – 39,5 місяців).

Розраховано, що пропускна здатність лінії становитиме 40 поїздів на годину, а провізна здатність – 34 тис. пасажирів на годину.

Документами передбачено, що електродепо Виноградар буде зводитись під час третьої черги будівництва. Площа забудови становитиме майже 43 тис. кв. м і передбачена поверховість корпусів - 1,2,3,8.

Загальна кількість осіб, які працюватимуть на новій гілці метрополітену, становитиме 1385, з яких у депо - 1107 осіб. Водночас вказується, що кількість новостворених робочих місць становитиме 660, з яких у депо – 486.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що будівництво метро в напрямку мікрорайону Виноградар планується почати наприкінці 2017 року.

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" повідомили, що мають намір побудувати станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар до кінця 2019 року. Потім планують приступити до будівництва ще двох станцій: «Маршала Гречка» і «Виноградар».