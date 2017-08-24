З Києва запустили другий потяг до Польщі

Укрзалізниця запустила додатковий поїзд Інтерсіті до Перемишля. Про це повідомляє заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування УЗ Олександр Красноштан в Facebook.

"У перший рейс вирушив новий поїзд Інтерсіті+ Київ-Перемишль по маршруту через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Тепер мешканці цих міст отримали зручну можливість подорожувати в ЄС", - написав він.

Вартість проїзду в поїзді №715/716 до Перемишля становить:

з Києва 676 грн - у першому класі, 478 грн - у другому;

з Вінниці: 526 грн - у першому класі, 370 грн - у другому;

з Хмельницького 451 грн - у першому класі, 322 грн - у другому;

з Тернополя 370 грн у першому класі і 265 грн - у другому класі.

Як повідомлялося, перший швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Київ – Перемишль почав курсувати 23 грудня 2016 року.