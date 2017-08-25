На дорожні роботи цього року виділять понад 20 мільярдів - Гройсман

Загальний обсяг коштів, які виділені на проведення дорожніх робіт, в цьому році перевищив 20 мільярдів гривень, а протяжність вже відремонтованих доріг становить понад 750 кілометрів.

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Про це повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Крім того, за його словами, на 40 тисяч кілометрів доріг зроблений ямковий ремонт.

"Щотижня ми проводимо інспекційні поїздки по регіонах, перевіряємо хід ремонтних робіт, їх якість, відкриваємо відновлені ділянки полотна. Окрема увага - будівництва нових магістралей", - зазначив Гройсман.

Один з таких проектів, за його словами, дорога Львів - Одеса через Хмельницький, Вінницю, Миколаїв і Херсон. Траса об'єднає західний кордон з портами і стане потужною складовою транзитних можливостей України. Роботи вже розпочато, і згідно з повідомленням прес-служби, мають закінчитися за 3-4 роки.

"Ми послідовно виконуємо поставлену задачу щодо збільшення фінансування сектора інфраструктури та підвищення якості доріг. Через 3-5 років ситуація в дорожньому господарстві буде змінено докорінно. Якісні дороги - це не тільки можливість вільного та безпечного пересування для громадян, але і потужна точка зростання для економіки та логістики держави", - підкреслив Гройсман і додав, що кожна гривня, вкладена в будівництво дороги, забезпечує 2,5 гривні приросту ВВП держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в три рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень. При цьому 15 мільярдів гривень повинні були бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлинга ОВДП у портфелі НБУ. На 9 серпня Гройсман повідомив, що Мінфін і Нацбанк не змогли узгодити репрофайлинг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше у 60 мільярдів гривень.