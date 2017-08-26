Росія перекриє Керченську протоку для суден на деякий час

РФ планує планує перекрити судноплавство через Керченську протоку із 28 до 31 серпня 2017 року через будівництво Керченського мосту. Про це повідомляється на сайті контрольованої Росією адміністрації морських портів Чорного моря.

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"Заборонити з 00:00 місцевого часу 28 серпня до 00:00 місцевого часу 31 серпня плавання всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден ВМФ, кораблів і судів федеральних органів безпеки, а також суден, що беруть участь в технологічному процесі будівництва об'єкта "Транспортний перехід через Керченську протоку" в забороненому районі в районі будівництва "Транспортного переходу через Керченську протоку" в акваторії Керченської протоки", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія порушила Конвенцію ООН з морського права, перекривши Керченську протоку при будівництві моста на Кримський півострів. Про це йдеться в заяві Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінАТО).

"РФ всупереч Конвенції ООН з морського права встановлює обмеження для проходження суден через Керченську протоку. Так, висота арки буде мати обмеження у 33 метри над рівнем моря. Крім того, якщо раніше прохід Керченської протоки був дозволений суднам довжиною до 200 метрів, то тепер Російська Федерація заявляє про обмеження дозволеної довжини 160 метрів", - заявили в МінАТО.