Під Фастовом горіла електричка, що прямувала з Києва до Жмеринки

Біля станції Кожанка під Фастовом 26 серпня сталося займання електропоїзда № 828 "Жмеринка – Київ". В результаті пожежі ніхто не постраждав, однак кілька пасажирських поїздів затрималися в дорозі, повідомляє прес-служба "Укрзаліниці".

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"Інцидент стався о 10:03 біля станції Кожанка. Загорання було ліквідовано силами пожежного поїзда і пожежників. Після ліквідації пожежі пасажирів за допомогою допоміжного локомотива доставили на станцію Фастів і пересадили на інший електропоїзд", - йдеться повідомленні.

Через інцидент в дорозі затрималися кілька пасажирських поїздів. Більше години склала затримка поїздів № 70 Львів – Маріуполь, № 66 Кишинів - Москва, № 764 Одеса - Дарниця, № 23 Москва – Одеса. Затрималися в дорозі поїзд № 47 Москва – Кишинів і два приміських потяги.