Окупанти почали встановлювати арку Керченського мосту (фоторепортаж, відео)

Окупанти приступили до монтажу залізничної арки Керченського мосту. Термін встановлення конструкції на фарватері не перевищить 72 годин, передає Газета.ru.

На цей час буде обмежено судноплавство Керч-Єнікальським каналом. У ході будівництва мосту, який повинен з'єднати анексований Крим з РФ, 27 серпня 2017 року фахівці почали установку залізничної арки вагою близько 6 тисяч тонн.

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Днем раніше будівельники підготували арку й завантажили її на плавучі опори. Вранці конструкцію почали транспортувати до створу мосту. Арку перевезуть на п'ять кілометрів від берега, операція здійснюється з допомогою десяти суден і понад 100 осіб.

Потім моряки заведуть плавсистему у створ між фарватерними опорами і зафіксують якірними тросами. Остаточний монтаж арки на фарватерні опори займе ще близько місяця.

Як повідомлялося раніше, РФ планує планує перекрити судноплавство через Керченську протоку з 28 до 31 серпня 2017 року через будівництво Керченського мосту.