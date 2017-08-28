Біля входу в Босфор розколовся суховантаж, що перевозив сировину в окупований Крим (відео)

Біля входу в Босфор розламався навпіл суховантаж, який возив сировину на завод "Титан" в окупованому Криму, повідомляє Українська правда. 114-метровий суховантаж Leonardo неодноразово перевозив ільменіт для заводу через керченський порт Камиш-Бурун.

Аварія, яка тривала годину, сталася в ніч на 27 червня. 11 членів екіпажу врятовані бригадою Головного управління берегової охорони, передає denizhaber.com.tr.

Судно йшло без вантажу з Ростова-на-Дону в турецький порт Тузла.

42-річний суховантаж радянського виробництва в 2011 році був проданий Укррічфлотом турецькому власнику. З серпня 2015 року - фігурант сирійського чорного списку США.