У Києві майже на два місяці обмежено рух на Південному мосту

У понеділок, 28 серпня, в Києві буде обмежено рух по Південному мосту в напрямку від просп. М. Бажана до Наддніпрянського шосе. Обмеження діятиме до 23 жовтня. Про це повідомляє "Київавтодор" у Facebook.

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"З 10:00 28 серпня до 23 жовтня у зв'язку з виконанням робіт по капітальному ремонту деформаційних швів на естакадному з'їзді з Південного мостового переходу у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.