Авіакомпанія Qatar Airways починає польоти з України

З 28 серпня літаки авіакомпанії Qatar Airways почнуть здійснювати рейси з України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Украинская правда.

Читайте такожQatar Airways перед початком польотів в Україну запустила промо-ролик з визначними місцями Києва

"Керівник авіаційного підрозділу Мінінфраструктури Галина Винарчук залишає міністерство і починає свою роботу в якості комерційного менеджера, керівника представництва в Україні авіакомпанії номер один в світі Qatar Airways, перший рейс якої з України полетить вже 28 серпня!" - написав він.

Омелян зазначив, що Винарчук була призначена на цю посаду "за результатами прозорого конкурсу, в якому взяли участь найпотужніші українські фахівці і навіть відомі експерти".

29 серпня національна авіакомпанія Катару - Qatar Airways - проведе в Києві прес-конференцію у зв'язку з виходом на український ринок.

12 липня стало відомо, що Qatar Airways здійснюватиме щоденні вильоти в Бориспіль з Дохи.

Qatar Airways Company - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по більш , ніж 150 пунктам призначення в Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії.

Входить в список семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax. В авіапарку компанії присутні літаки Boeing 777, а також різні моделі Airbus.