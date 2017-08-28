Ціни на автогаз оновили рекорд – вже майже 17 гривень за літр

Роздрібні ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, протягом вихідних (24-28 серпня) зросли на 0,5-1 гривню за літр, сягнувши нової рекордної позначки 16,99 гривні за літр.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

За даними UPECO, в національних мережах АЗС ОККО, WOG і SOCAR паливо подорожчало на 50-54 копійки за літр і коштує 16,49 гривні за літр. На інших заправках автогаз подорожчав за звітний період на 1 гривню і більше і варто 16,20 гривні за літр ("НК "Народна"), 16,39 гривні за літр (AMIC), 15,99 гривні за літр ("Манго Трейд") та 15,20 гривні за літр ("Укрнафта" і "Авіас").

Згідно з повідомленням, в регіональних мережах АЗС "Нефтек" і "РУР Груп" ціни на автогаз зросли до 16,99 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було зазначене зростання цін на автогаз в мережах АЗС до рекордної позначки 15 гривень за літр.

За словами Сіренка, причинами зростання цін стали наступні обставини: високий рівень споживання газу, дефіцит його постачання, а також брак потужностей на ринку для зберігання цього виду палива. За його словами, російська компанія "Роснефть" не виконує належним чином свої зобов'язання щодо своєчасної відвантаження зрідженого газу на адресу українських споживачів, що тягне за собою дефіцит палива. Також українські компанії не побудували в достатній кількості газонаповнювальних станцій для зберігання палива і створення запасів на випадок його тимчасового дефіциту.

23 серпня перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів дав доручення низці державних органів, включаючи Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для вирішення цієї ситуації.