Volkswagen та Fiat Chrysler можуть об'єднатися - WSJ

Зазначається, що в рамках співпраці компанії можуть зайнятися виробництвом майбутніх версій Volkswagen Caddy і пікапа Volkswagen Amarok.

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