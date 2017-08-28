Volkswagen та Fiat Chrysler можуть об'єднатися - WSJ
14:57, 28 серпня 2017Транспорт/Звя'зок
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Зазначається, що в рамках співпраці компанії можуть зайнятися виробництвом майбутніх версій Volkswagen Caddy і пікапа Volkswagen Amarok.
Ілюстрація REUTERS
Volkswagen і Fiat Chrysler Automobiles планують спільне виробництво легкого позашляховика, повідомляє The Wall Street Journal.
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Раніше повідомлялося, що китайський виробник пікапів і позашляховиків Great Wall хоче купити підрозділ по виробництву позашляховиків Jeep, яке входить до складу Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
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