Різке подорожчання автогазу: в Мінекономрозвитку заявили, що санкції до імпортерів не вплинули на зростання цін

Санкції Міністерства економічного розвитку і торгівлі, які в лютому застосовувалися до компаній-імпортерів автогазу, не вплинули на сьогоднішню роздрібну вартість цього палива.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов, коментуючи рекордне зростання цін на автогаз у мережах АЗС і причини цього.

«Санкції на зовнішньоекономічну діяльність, які ми адмініструємо за поданням СБУ, не зупинили діяльність жодного гравця на ринку. Коли виходить наказ про санкції, він набуває чинності через 40 днів - власне, щоб можна було подати апеляцію. В даному випадку так і сталося: СБУ змінило подання - і ми скасували наказ до набуття ним чинності», - зазначив він.

За словами Нефьодова, Мінекономрозвитку не займається ринком зрідженого газу і не має інструментів впливу на нього.

«Ми не стежимо за цим ринком, у нас немає кнопок « вкл-викл» або можливостей регулювати ціни», - відзначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було відзначено зростання цін на автогаз у мережах АЗС до рекордної позначки 15 грн за літр. Сьогодні ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

За даними консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, причинами зростання цін стали такі обставини: високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду палива.

23 серпня голова Мінекономрозвитку Степан Кубів дав доручення низці державних органів, включаючи Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для розв’язання цієї ситуації.

У лютому цього року СБУ і Енергетична митниця зупиняли партії автогазу на кордоні для перевірки на предмет можливої терористичної загрози. 13 лютого Мінекономрозвитку на підставі матеріалів СБУ наклало санкції на ряд українських імпортерів палива і заборонило їм зовнішньоекономічну діяльність. Наприкінці лютого міністерство переглянуло своє рішення про введення санкцій.