Літак Wizz Air не зміг вилетіти з Меммінгена до Києва через поломку двигуна - ЗМІ

Літак авіакомпанії Wizz Air "Меммінген-Київ" не зміг вилетіти в рейс у понеділок вранці через поломку двигуна.

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Про це LB.ua повідомив один з пасажирів рейсу. На сайті Wizz Air рейс значиться в списку скасованих.

Літак повинен був вилетіти о 8:15, рейс відкладали кілька разів і в результаті повідомили, що він скасований. Не змогли вилетіти близько 200 пасажирів. Найближчий рейс Wizz Air з німецького аеропорту до Києва лише в середу.

Частина пасажирів мають намір чекати наступного рейсу, їм авіакомпанія повинна надати готель. Клієнтам, які вирішили добиратися іншими шляхами, пообіцяли компенсувати до 400 євро.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси більше ніж 500 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 142 напрямки в 43 країнах. Флот авіакомпанії складається з 84 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.