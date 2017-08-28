Квитки на потяг Київ – Варшава подешевшають на 1 тисячу гривень

Вартість квитків на поїзд № 67/68 Київ - Варшава з 3 вересня буде знижено на 1 тис. грн, з нинішніх 2441 грн до 1340 грн.

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Про це повідомила прес-служба публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця".

«Починаючи з 3 вересня 2017 року квитки на поїзд №67/68 Київ-Варшава-Київ подешевшають більш як на 1000 грн. Таким чином, вартість проїзду з Києва до Варшави становитиме 1340 грн, тоді як нинішня вартість квитка - 2441 грн», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, поїзд № 67 Київ-Варшава відправляється з Києва о 16:52 і прибуває до Варшави о 08:29. У зворотному напрямку поїзд №68 Варшава-Київ вирушає з Варшави о 16:01 і прибуває до Києва о 08:35.

У прес-службі нагадали, що норма безкоштовного провезення ручної поклажі при користуванні залізничним транспортом у міжнародному сполученні становить 36 кг.

Як повідомлялося, раніше тимчасово виконуючий обов'язки глави «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив, що "Укрзалізниця" не підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення до кінця року.