Одна з провідних авіакомпаній світу Qatar Airways здійснила перший рейс до Києва (відео)

Одна з провідних авіакомпаній світу Qatar Airways у понеділок, 28 серпня, здійснила перший рейс до Києва.

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Про це на своїй сторінці в Facebook поінформував міністр інфраструктури України Володимир Омелян, оприлюднивши світлину літака катарської авіакомпанії в аеропорту "Бориспіль".

Qatar Airways Company - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по більш, ніж 150 пунктам призначення в Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії. Входить в список семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax. В авіапарку компанії присутні літаки Boeing 777, а також різні моделі Airbus.