У Києві на Либідській площі на місяць частково обмежено рух транспорту
10:04, 29 серпня 2017Транспорт/Звя'зок
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Проводиться ремонт деформаційних швів на шляхопроводі.
Ремонт триватиме до 24 вересня / Фото УНІАН
З 10:00 29 серпня до 24 вересня на Либідській площі буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на шляхопроводі. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
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Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитись до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.
Як повідомляв УНІАН, через ремонт у Києві майже на два місяці обмежено рух на Південному мосту.
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