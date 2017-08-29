У Києві на Либідській площі на місяць частково обмежено рух транспорту

З 10:00 29 серпня до 24 вересня на Либідській площі буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на шляхопроводі. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

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Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитись до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.

Як повідомляв УНІАН, через ремонт у Києві майже на два місяці обмежено рух на Південному мосту.